توقع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) واتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأربعاء المقبل، بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي.

ويأتي ذلك في إطار توطيد العلاقات بين الجانبين، وتكريسا لسياسة انفتاح الأمانة العامة على مختلف المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وسعيا لتعزيز التعاون الإعلامي وتعميق الروابط الثقافية بين الدول الأعضاء.

ويشمل هذا البروتوكول عدة مجالات للتعاون، تتعلق بصفة أساسية بالتكوين والتدريب والتأهيل في مجال الإعلام والصحافة، وتوطيد التبادل الإعلامي بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإعلام، وتنظيم الفعاليات الإعلامية المشتركة، وعقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة.

وبتكليف من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، سيوقع على بروتوكول التعاون، كل من السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال، ممثلا عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ممثلا عن الاتحاد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

من جهته، صرح السفير أحمد رشيد خطابي بأن توقيع هذا البروتوكول يعكس الرغبة القوية لدى المنظمتين، في تنمية وتطوير التعاون المهني، بما يلبي متطلبات الجانبين ويساير التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة.

وأكد خطابي أهمية تكثيف التعاون الإعلامي بين الدول العربية والإسلامية، معربا عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تقوية دور وسائل الإعلام في نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وتعميق التواصل الإعلامي والثقافي.