 تأجيل محاكمة 57 متهما بـ«خلية الشروق» إلى 14 مايو - بوابة الشروق
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تأجيل محاكمة 57 متهما بـ«خلية الشروق» إلى 14 مايو

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 4:36 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 4:36 م

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 عنصرا من جماعة الأخوان، والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضد مؤسسات الدولة، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية الشروق"، لجلسة 14 مايو للمرافعة المقبل للاستكمال سماع أقوال الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمـد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران حسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وكشفت تحريات الأمن الوطني أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها، قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.


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