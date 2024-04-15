تصدير 19 ألف طن بضائع العامة من ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا، أكد فيه أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19 ألفا و207 أطنان تشتمل على 4341 طن رمل، و3056 طن علف بنجر، و520 طن يوريا صب، و11 ألفا و290 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53 ألفا و175 طنا تشتمل على 29 ألفا و676 طن قمح، و1700 طن مولاس، و1873 طن فول صويا، و6327 طن خردة، و9999 طن حديد، و3600 طن أبلاكاش.

واستقبل الميناء 11 سفينة خلال ال 24 ساعة الماضية، بينما غادرتة 9 سفن أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1006 حاويات مكافئة، والحاويات الواردة 384 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4872 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب و الغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 38 ألفا و817 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 189035 طنا .

وغادر 5 قطارات بحمولة إجمالية 6207 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وإمبابة و كوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 3273 شاحنة .