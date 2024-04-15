المكتب الحكومي بغزة: انتشال 9 جثامين لشهداء أعدمتهم قوات الاحتلال في باحة مجمع الشفاء

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إن جيش الاحتلال أعدم 400 شهيد في محيط مجمع الشفاء الطبي، واختطف 300 شخص ما بين جريح ونازح واقتادهم إلى جهات مجهولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، مساء الاثنين، أن الأطقم الطبية وأطقم الدفاع المدني اكتشفت اليوم، جريمة جديدة في مجمع الشفاء، موضحًا أنها انتشلت 9 جثامين لشهداء أعدمتهم قوات الاحتلال في باحة المجمع. ونوه أن الشهداء بينهم مرضى ونازحين وجرحى، قائلًا إن الأطقم اضطرت للانسحاب من ساحة العمل تزامنًا مع تحليق طائرات الاحتلال؛ خشية القصف الإسرائيلي.

ولفت إلى أن «الاحتلال أعدم أعضاء الطواقم الطبية، ومن بينهم محمد زاهر النونو، مدير الصيدلة في جمع الشفاء، والمهندس بهاء الكيلاني، مدير دائرة الهندسة والصيانة داخل المجمع، كما اغتال عددًا آخر من الأطباء والممرضين».

وطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق فوري في جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة، والجريمة التي وقعت في مجمع الشفاء على وجه الخصوص. وأشار إلى أن الجثامين التي عثرت عليها الأطقم أُعدمت إما بإطلاق النار المباشر من خلال القناصة أو الطائرات، أو حرق أقسام المجمع.

واستطرد: «هناك إعدام مقصود ومدبر ونية مُبيتة لارتكاب تلك الجريمة ضد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، هناك أكثر من 800 ضحية جراء استهداف الاحتلال للمجمع؛ 400 شهيد وأكثر من 300 مختطف، إضافة إلى 100 من المفقودين».