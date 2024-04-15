العاهل الأردني والرئيس العراقي يبحثان جهود وقف العدوان على غزة وخفض التصعيد بالمنطقة

اجتمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، مع الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، الذي يزور الأردن حاليا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى جهود وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وخفض التصعيد بالمنطقة.

وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري للعدوان على غزة، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة وينهي دوامة العنف في المنطقة.

وأكد العاهل الأردني، ضرورة حماية المدنيين في غزة، ومضاعفة المساعدات الإنسانية للقطاع وإيصالها بكل الطرق الممكنة، رافضا أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والانتهاكات بحق الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

من جانبه شدد الرئيس العراقي على أن أمن واستقرار العراق هو من أمن واستقرار المنطقة، منوها بمواقف الأردن الداعمة للعراق في مواجهة التحديات التي تواجهه.