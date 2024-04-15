محيي إسماعيل يعلق على إقامة شقيقه بدار رعاية نقابة المهن التمثيلية

علق الفنان محيي إسماعيل على إقامة شقيقه الكاتب بهيج إسماعيل بدار الرعاية التابعة لنقابة المهن التمثيلية، والتي تحمل إسم «دار القوى الناعمة» خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى إنه أتخذ القرار بإرادته وبرغبته.

وقال محيي إسماعيل في تصريح لـ«الشروق»، إنه لا يرى في إقامة شقيقه بهيج إسماعيل، بدار رعاية المهن التمثيلية أي أزمة أو مشكلة، موضحا إنه يمتلك شقته الخاصة، ويتنقل في الإقامة بين الدار وشقته، مشيرا إلى أنه أيضا من الممكن أن يفعل مثله في أي وقت.

يذكر أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، افتتح دار الرعاية التابعة للنقابة، والتي تحمل إسم «دار القوى الناعمة»، منذ عدة أشهر، وذلك بعد عدة سنوات من التجهيزات، ويقيم فيها عدد من الفنانين وصناع السينما والتلفزيون لتلقي الرعاية اللازمة.



