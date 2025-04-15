ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.28% ليصل إلى 2827.51 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.28% ليصل إلى 1076.18 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.43% ليصل إلى 2831.82 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.43% ليصل إلى 10773.82 نقطة.
ومن ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 9. 1 كوبيك ليصل إلى 11.178 روبل.