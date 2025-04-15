الحوثي: 15 غارة أمريكية تستهدف جزيرة كمران غرب اليمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، إن عدوانا أمريكيا استهدف بـ 15 غارة جوية جزيرة كمران بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وجاء في خبر عاجل مقتضب لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن "أكثر من 15 غارة للعدوان الأمريكي تستهدف جزيرة كمران".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج أو خسائر هذا القصف.

والاثنين قالت جماعة الحوثي إن "عدوانا أمريكيا استهدف بسلسلة غارات جزيرة كمران في محافظة الحديدة غرب اليمن".

وكمران أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، وفق مراسل الأناضول.

وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر تعليق أمريكي بخصوص شن الغارات المذكورة على جزيرة كمران.

كما ذكرت قناة "المسيرة" الثلاثاء، أن "عدوانا أمريكيا استهدف مديرية الزاهر" في محافظة البيضاء جنوب اليمن، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 15 مارس الماضي رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى لمقتل 123 مدنيا وإصابة 247 آخرين على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية حتى صباح الاثنين، لا تشمل الضحايا من قوات الجماعة.

وتأتي الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.