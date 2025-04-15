الوادي الجديد: انطلاق المرحلة الثانية من تدريب مهارات المشورة الأسرية لتطوير خدمات تنظيم الأسرة

أكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، انطلاق المرحلة الثانية من تدريب مهارات المشورة الأسرية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مقدمي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمحافظة، ويهدف التدريب إلى تطوير مهارات الفرق الطبية في تقديم المشورة السليمة والفعالة للمواطنين.

وقال، إن التدريب يساهم في تحسين مهارات التواصل والحوار، وتقديم المشورة الفردية والجماعية، والتعريف بوسائل تنظيم الأسرة واستخداماتها الصحيحة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الصحة الإنجابية، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للأسرة المصرية، وتحقيق رؤية الدولة نحو تنمية بشرية شاملة، وتحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية تعمل من خلال 3 محاور، تمثل أهدافا استراتيجية لتحسين الخصائص السكانية، وحل القضية السكانية وتقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية الآمنة والرضاعة الطبيعية وتخفيض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا، وتطوير خدمات حديثي الولادة، ومن ثم تلافي مضاعفاتها التي تهدد الأم، وتخفيض معدلات إصابة المواليد بالعديد من الأمراض أبرزها التوحد والتقزم وزيادة معدلات دخول الحضانات.

وأشار، إلى العمل على خلق كوادر جديدة من مقدمي المشورة الأسرية، من المدربين المعتمدين محليا ودوليا، على تقديم المشورة بحرفية مطلقة، حيث يتم توفيرهم عن طريق التدريب التحويلي أو التشاركي، ليشتغل بها الصيادلة وأطباء الأسنان والخدمة الاجتماعية والعلوم التطبيقية، لافتة إلى أن أي خريج جامعي يستطيع التقدم للتدريب، مشيرا إلى أن الرسائل الصحية تستهدف رفع الوعي الصحي المجتمعي، بالمشكلات الصحية الناتجة عن عدم المباعدة بين الحمل المتتالي، مثل ارتفاع معدلات التوحد بين الأطفال، والولادات المبكرة وآثارها السلبية، والأنيميا وضعف الأداء المدرسي، والتقزم الناتج عن سوء التغذية، وكذلك السمنة والهزال والمشاكل النفسية للأطفال، إضافة إلى التركيز على السن المناسب للحمل والولادة وجميع رسائل الصحة الإنجابية الأخرى المهمة.

وفي سياق متصل، أعلن صبحي، عن بحث ضوابط التعاقدات من صندوق تحسين الخدمة، ووضع آليات واضحة وشفافة للتعاقدات الممولة من صندوق تحسين الخدمة وفقًا للائحة المنظمة، وضمان توحيد الإجراءات على مستوى جميع الجهات التابعة للمديرية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانضباط والدقة في تنفيذ تلك التعاقدات بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد، في ظل أن صندوق تحسين الخدمة يُعد من الركائز الهامة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، موضحا أن حسن إدارته ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات الفنية والمالية، والالتزام بكل التعليمات المنظمة لضمان الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد، وإجراء جولة تفقدية لمتابعة الخدمات الصحية بمراكز الرعاية الأساسية بالوادي الجديد.