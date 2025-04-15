صحة غزة تدين الاستهداف الإسرائيلي للمستشفى الكويتي

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، استهداف إسرائيل للمستشفى الكويتي الميداني "شفاء فلسطين"، بمحافظة خان يونس جنوب القطاع.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن الاستهداف يؤكد تعمد الاحتلال إلحاق الضرر الأكبر بمنظومة الخدمات الصحية وتهديد فرص علاج الجرحى والمرضى حتى على أسرة المستشفيات.

وأضافت أن جرائم الاحتلال بحق المرافق الطبية لن تتوقف طالما لا يوجد هناك موقف حازم من المؤسسات الدولية والإنسانية.

وكررت وزارة الصحة، مناشدتها لجميع الجهات الدولية والمعنية ضرورة توفير الحماية للمستشفيات والكوادر الطبية العاملة.

واستشهد مواطن فلسطيني، وأصيب آخرون، اليوم، في قصف الطائرات الحربية البوابة الشمالية للمستشفى الكويتي التخصصي بخان يونس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية القول إن مواطنا استشهد وأصيب 10 آخرون، جراء قصف الاحتلال البوابة الشمالية للمستشفى.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر في تل الهوا بمدينة غزة، توقف العمليات الجراحية، وعودة الأطباء لاستخدام الوسائل البدائية للتعامل مع الجرحى، نتيجة نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية.