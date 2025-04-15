توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمستشفيات وكوجنوس الألمانية لتعزيز التعليم الطبي

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي المصري ممثلاً في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبين القطاع الخاص الألماني ممثلاً في شركة "كوجنوس" العالمية الذراع الدولي للمجموعة القابضة التعليمية الألمانية "كارل ريميجيوس فريزينيوس"، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وقع مذكرة التفاهم نيابة عن الجانب المصري الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعن الجانب الألماني الدكتور تيمو تيكهاوس رئيس التشغيل بشركة كوجنوس مفوضا عن العضو المنتدب للشركة الدكتور ماتياس إفتينج.

وأكد الوزير، أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي، ودعم تطوير منظومة المستشفيات الجامعية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير منظومة المستشفيات الجامعية، التي تضم 145 مستشفى، وتشمل تخصصات طبية متعددة ومتخصصة، وتستقبل ما يقارب من 25 مليون مريض سنويًا.

وأشار عاشور إلى أن هذه الشراكة بين مصر وألمانيا تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية في القطاع الصحي المصري والإفريقي، من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة محليًا، ومعادلة دوليًّا من قِبل جمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي؛ لرفع كفاءة ومؤهلات الكوادر العاملة في القطاع الصحي، سواء من طواقم التمريض أو الفنيين أو الإداريين العاملين بالمستشفيات في القطاع الصحي المصري والإفريقي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدًا أن هذه الشراكة تفتح أيضًا آفاقًا واسعة لفرص عمل متكافئة في السوق الدولي، لاسيما في السوقين الألماني والأوروبي، بما يعزز من تنافسية الكوادر الصحية المصرية والإفريقية على المستوى العالمي.

وأشار الدكتور عمر شريف عمر إلى أن شركة كوجنوس، هي الذراع الدولي للمجموعة القابضة التعليمية الألمانية "كارل ريميجيوس فريزينيوس"، والتي تتبعها خمس جامعات تنتشر في 13 فرعًا داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفي وسط أوروبا، كما تشرف المجموعة على 100 مدرسة تقنية متخصصة في القطاع الصحي، موزعة على 30 مدينة ألمانية، لافتًا أن انتشار المجموعة لا يقتصر على ألمانيا فقط، بل يمتد ليشمل عددًا من الدول الأوروبية، مثل: (لوكسمبورج، النمسا، جمهورية التشيك)، بالإضافة إلى أنشطتها التعليمية المتنوعة في مناطق شرق آسيا وإفريقيا.



وأكد الدكتور أحمد عناني أن المرحلة التنموية التالية من هذه الشراكة ستتضمن تقديم برامج دراسية ألمانية متكاملة، من خلال مجموعة "كارل ريميجيوس فريزينيوس" التعليمية، وذلك تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأوضح أن هذه البرامج ستشمل درجتي البكالوريوس والماجستير في القطاع الصحي؛ بما يسهم في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية الدولية.



