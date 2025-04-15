الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين مرتبطين بعصابة لتهريب القطط والنمور الغريبة من مايوركا

أكدت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على شخصين على خلفية قيامهما ببيع قطط ونمور غريبة على شبكة الإنترنت.

وقال الحرس المدني الإسباني، في بيان له، إن السلطات صادرت 19 حيوانا، من بينها الوشق وهو قط متوسط الحجم يتميز بلون الرمال مع آذان سوداء طويلة وأرجل طويلة، ووجه صغير وأنياب طويلة واثنين من قطط البج المعروفة باسم القط النمر ووثيقة الصلة بالوشق، في عملية في مدينة ماناكور، الواقعة في جزيرة مايوركا في جزر البليار.

وجرى العثور على أكثر من 40 جواز سفر غير نظامي للحيوانات صادرة من دول مثل روسيا وبيلاروس والصين.

وبدأت العملية، في مارس من العام الماضي، عندما وردت معلومات للحرس المدني عن زوجين في بالما دي مايوركا كانا يقومان بتربية قطط الوشق والبج وغيرها من القطط المهجنة مع القطط المنزلية لبيعها عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.

وتردد أن المشتبه بهما عرضا للبيع النمور البيضاء والفهود الملطخة -التي كانوا يطلبون مقابل مادي لها بلغ 60 ألف يورو (68 ألف دولار) – وحيوانات الوشق الأوراسي والضباع والفهود السوداء وأسد الجبال الأمريكي (البوما).

وأضافت السلطات، أن محاولات تربية وامتلاك هذه الأنواع من القطط كحيوانات أليفة منتشرة على نطاق واسع في روسيا وأوكرانيا، وأنه بدأ هذا التقليد في الرواج في بلدان أخرى.

وقالت السلطات، إنه سيتم نقل الحيوانات المضبوطة إلى مركز إنقاذ وإعادة تأهيل للثدييات الغريبة في أليكانتي، في شرق إسبانيا.