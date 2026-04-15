كاني ويست يرجئ حفله في فرنسا وسط معارضة سياسية

أرجأ مغني الراب الأمريكي كاني ويست حفله المقرر في فرنسا وسط معارضة سياسية متصاعدة.

وكان من المقرر أن يقيم ويست حفلا في ستاد فيلودروم بمدينة مارسيليا يوم 11 يونيو ولكن الفعالية واجهت انتقادات متنامية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال مغني الراب في منشور عبر منصة إكس "بعد التفكير، قررت تأجيل حفلي في مارسيليا بفرنسا حتى إشعار آخر".

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أمس الثلاثاء، لصحيفة بوليتيكو إنه "مصممم بشدة" على منع إقامة الحفل.

وأوائل الشهر الجاري، لم يتمكن ويست من الحصول على تأشيرة لبريطانيا، الأمرالذي أدى إلى إلغاء ظهوره الرئيسي في مهرجان وايرلس عقب تصريحات متكررة معادية للسامية.

وفي آذار، قال عمدة مارسيليا، بينوا بايون، في منشور عبر منصة إكس إنه رفض السماح للمدينة أن تكون "مسرحا لهؤلاء الذين يروجون للكراهية والنازية الوقحة".

وأضاف: "كاني ويست غير مرحب به في مارسيليا".