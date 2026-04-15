رئيس المركز القومي للبحوث يبحث مع رؤساء نقابات الأطباء بالقاهرة والجيزة سبل التعاون

استقبل الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتورة شيرين غالب، رئيس نقابة أطباء القاهرة، والدكتور أحمد حسنين، رئيس نقابة أطباء الجيزة، والدكتور سيد الطويل، الأمين العام لنقابة أطباء الجيزة؛ وذلك على هامش مشاركتهم في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لقسم الطب البيئي والمهني بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، والذي انطلق تحت عنوان "التحديات البيئية والمهنية وتأثيرها على صحة الإنسان".

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المركز والمؤسسات النقابية لدعم الكوادر الطبية والبحثية، وتفعيل دور البحث العلمي في إيجاد حلول واقعية للأزمات البيئية والصحية التي تواجه المجتمع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهد المؤتمر حضورًا دوليًا ومحليًا واسعًا، شمل متحدثين من دول العراق ونيجيريا والهند، بجانب خبراء من وزارة الصحة والسكان، ومعهد تيودور بلهارس، ومعهد الصحة العامة بالإسكندرية، والمعهد العالي للتكنولوجيا بالمنوفية، بالإضافة إلى مشاركة تخصصات متنوعة من داخل المركز القومي للبحوث في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والبحوث الطبية.

واستعرضت جلسات المؤتمر استراتيجيات "الصحة الواحدة" كركيزة للمستقبل، وناقشت تأثير تلوث الهواء على الجهاز التنفسي، وعلاقة جودة المياه بالصحة العامة في ظل التغيرات المناخية الراهنة.

كما أولى المؤتمر اهتمامًا خاصًا بقضايا الصحة المهنية للسيدات العاملات في المختبرات، والممارسات الغذائية الصحية، مع التأكيد على الدور المحوري للإعلام البيئي في رفع الوعي المجتمعي للحفاظ على الصحة العامة، وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق لمواجهة التحديات المهنية والبيئية المعاصرة.