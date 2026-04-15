المحكمة العليا في تايوان تقضي بسجن 6 عسكريين بتهمة التجسس لصالح الصين

أصدرت المحكمة العليا في تايوان، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن تصل إلى 8 سنوات و6 شهور، على 6 أفراد من الجيش التايواني، متقاعدين وعاملين، بتهمة تسريب أسرار عسكرية إلى الصين.

وأدانت المحكمة وانج وين-هاو وتا تشون-مينج ولو فانج-شي وشوي هان-لين ويانج تشين-هوي بإقامة منظمة لصالح الصين، في انتهاك لقانون الأمن القومي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، اليوم الأربعاء.

وأدانت المحكمة المتهم الآخر، يانج بو- تشيه بالكشف عن معلومات ذات طبيعة سرية، تتعلق بالأمن القومي، في انتهاك للقانون الجنائي للقوات المسلحة.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن ضدهم لمدد تتراوح من 4 سنوات و6 أشهر إلى 8 سنوات و6 شهور.

ويمكنهم استئناف الحكم.