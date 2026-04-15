4 إصابات برصاص وقصف الاحتلال شرق غزة وشمال القطاع

أصيب 4 فلسطينيين برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شرق مدينة غزة وشمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة ثلاثة مواطنين جراء استهداف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين عند مفترق دولة بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأشارت المصادر، إلى أن امرأة أصيبت برصاص الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ188 تواليا، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي، بعد يومٍ دامٍ استشهد فيه 10 مواطنين.

وأفاد مصدر محلي بأن آليات الاحتلال أطلقت النار محيط منطقة التحلية جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة والمناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأطلقت دبابات النار بكثافة شرقي بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، في حين استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمخيم البريج ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وسط إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأربعاء، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 8 شهداء جدد، و29 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 765 شهيدًا، و2140 إصابة، و760 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و344 شهيدًا، و172 ألقًا و242 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.