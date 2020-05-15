جلال إبراهيم: شكلنا لجنة للبحث عن حق الزمالك في لقب نادي القرن

كشف أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر مستجدات ملف قضية لقب نادي القرن، والذي تم إعداده لارساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال جلال إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" تم تشكيل لجنة من المتخصصين والخبراء لإعداد ملف شامل عن حق الزمالك في الحصول على لقب نادي القرن، هدفنا الحصول على حقوقنا".

وأضاف :" اللجنة مكلفة بالبحث عن حق الزمالك في لقب نادي القرن الذي تم منحه للنادي الأهلي".

جدير بالذكر، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، كان قد أعلن أمس الأربعاء، عن قيامه بإعداد ملف كامل سيتم إرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يشمل قضية حصول الأهلي على لقب نادي القرن