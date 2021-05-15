أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء إجمالي 1ر21 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.



ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 505 آلاف و952 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 19 أسبوعا.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 6ر3 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 79 ألفا و339.



ومر عام و15 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في إسبانيا.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.