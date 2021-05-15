أذربيجان تسجل 377 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في أذربيجان 377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 329 ألفًا و371 مُصابًا.



وأفادت وكالة أنباء "تريند" الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، اليوم السبت، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4 آلاف و768 حالة وفاة عقب تسجيل 14 وفاة جديدة أمس الجمعة.



وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 313 ألفًا و778 شخصًا فور تسجيل ألف و318 حالة تعافي جديدة على مدار أمس.



يُذكر أن أذربيجان أجرت - أمس - 7 آلاف و285 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و375 ألفا و679 اختبارا منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.



وأصاب فيروس كورونا المستجد، منذ بداية تفشي المرض أكثر من 161 مليون شخصًا في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من ثلاثة ملايين حتى الآن.