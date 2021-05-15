نشرة الشروق الاقتصادية ليوم السبت: 38 ألف طلب استوفى شروط المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.



وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 15 مايو 2021، والتي جاء في مقدمتها:



38 ألف طلب استوفى شروط المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات



أكد محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالي عدد طلبات إحلال السيارات المتقادمة «الملاكي والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعي، تخطى ٧٠ ألف طلب منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية، منها ٣٨ ألف طلب استوفى الشروط المقررة، فيما تم الانتهاء من تسليم ٥٠٠ سيارة جديدة للمستفيدين منذ أول أبريل الماضي وحتى الآن.



تدريب نحو 5000 موظف مرشح للانتقال للعاصمة الإدارية أبريل الماضي



أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من تدريب 4 آلاف و942 موظفا مرشحا للانتقال إلى العاصمة الإدارية، من الوزارات والجهات المختلفة، وذلك خلال شهر أبريل الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.



وزير القوى العاملة: رفع القيود على عمل المرأة ليلا وتوفير جميع تدابير حمايتها في العمل



أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تماشيا مع الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتسريع التقدم نحو المشاركة الاقتصادية الكاملة والمتساوية للمرأة، فإن الوزارة أصدرت قرارين جديدين يقضيان برفع القيود المفروضة على إمكانية المرأة العمل ليلا، ما يعطيها خيار العمل في أي مؤسسة أو مرفق من أي نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحماية المرأة في العمل مثل: وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.



6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في أبريل الماضي



تلقى محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، أفرجت عن مشمول 10.8 ألف شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أبريل الماضي، بلغت نحو 6 مليارات و835 مليونًا و120 ألف جنيه.



تنفيذ 170 ألف مشروع بقروض بلغت 18.7 مليار جنيه ضمن «مشروعك»



أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن إجمالي المشروعات التي نفذها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بلغت حتى الآن 170 ألفًا و262 مشروعا بقروض بلغت 18,7 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها وفرت أكثر من 1,3 مليون فرصة عمل. وأضاف شعراوي أن البرنامج وفر أيضًا 2483 مشروعاً صغيراً نفذها "مشروعك" خلال شهر أبريل 2021 بقروض أكثر من 547 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.



580 مليون جنيه منحا للجمعيات الأهلية خلال أبريل 2021



أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة المنح والهبات للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 أبريل 2021، قد بلغت حوالي 580 مليونا و525 ألف جنيه، كما أن المنح التي بلغ عددها 231 منحة تم تخصيصها لـ96 جمعية أهلية قد تم الحصول عليها من 142 جهة مانحة.



التخطيط تطلق برنامجا لبناء قدرات مديري حاضنات ومسرعات الأعمال



أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع رواد 2030 بالتعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إطلاق برنامج خاص ببناء قدرات مديري حاضنات ومسرعات الأعمال، وذلك في إطار الشراكة والدعم من مؤسسة دروسوس. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى مساهمة المشروع في إنشاء 9 حاضنات أعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والسياحة.



جهاز حدائق أكتوبر نفذ خطة استثمارية بـ482 مليون جنيه خلال شهر رمضان



صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، نَفَّذَ خطة استثمارية بمشروعات المدينة بقيمة بلغت نحو 482 مليون جنيه، خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار دفع معدلات العمل التى تمت خلال الشهر الكريم .



ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 794 جنيها



ارتفعت أسعار الذهب، بنحو 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم، فى أسواق الصاغة المحلية، ليسجل سعر الجرام عيار 21، الأكثر مبيعا، نحو 794 جنيها مقارنة بـ790 جنيها بنهاية تعاملات أمس، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية .



الاستثمار الأجنبي المباشر للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يهوي 30% في 2020



أظهر أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل -عند استبعاد التدفقات إلى الصين - هوت أكثر من 30% في 2020. ونتيجةً لذلك، فاقت تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (259 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (179 مليار دولار) في 2020.