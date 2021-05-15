وقفة تضامنية مع فلسطين في مارون الراس جنوب لبنان

نظم عدد من المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين بعد ظهر اليوم السبت، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة بلدة مارون الراس عند الحدود اللبنانية الجنوبية بدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.



وشهدت المسيرة إلقاء كلمات شددت على "أن تقادم الزمن لا يلغي حق العودة، واليوم اللاجئون يؤكدون تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم".



وأعلنت قناة المنار التابعة لـ"حزب الله" عن استنفار عسكري إسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان خوفاً من تطور أحداث الفعاليات التضامنية مع فلسطين.



ويتخذ الجيش اللبناني منذ مساء أمس الجمعة إجراءات مشددة لمنع تكرار ما حصل أمس خلال التحركات المتضامنة مع فلسطين حيث تقدم عدد من المتظاهرين باتجاه السياج الحدودي مقابل مستعمرة المطلة، ما أدى إلى جرح شخصين بنيران إسرائيلية، توفي أحدهما وهو محمد طحان متأثراً بجراحه.



وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الجيش اللبناني أغلق "كل الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون قبالة مستعمرة المطلة في الداخل المحتل".



وأشارت الوكالة إلى أن الجيش أقام الحواجز لمنع المواكب الفلسطينية من الوصول إلى الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة، بعدما وجهت الفصائل الفلسطينية الدعوة الى الفلسطينيين الموجودين على كل الأراضي اللبنانية ومن مخيمات نهر البارد والبداوي والرشيدية وعين الحلوة، التوجه الى الجنوب على متن حافلات للمشاركة في حركات احتجاحية عند الحدود تضامنا مع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.



وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلّة منذ بعد ظهر أمس الجمعة، تحركاتٍ شعبية مناصرة لمعركة الشعب الفلسطيني مع الجيش الإسرائيلي.



يذكر أن مواجهات كانت اندلعت في أواخر أبريل الماضي، بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في أحياء البلدة القديمة في القدس، ولا تزال المواجهات مستمرة. وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى منذ أيام، بمساندة من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.



وتشهد القدس الشرقية، والضفة الغربية منذ أيام صدامات بين الفلسطينيين من جهة والقوات الإسرائيلية والمتطرفين اليهود من جهة أخرى. كما يشهد قطاع غزة قصفاً من قبل القوات الإسرائيلية، وترد فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة بقصف مناطق عديدة داخل إسرائيل.