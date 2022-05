وزير خارجية أوكرانيا: اتفقت مع بلينكن على ضمان وصول الصادرات الغذائية إلى إفريقيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنه التقى نظيره الأمريكي أنتوني بيلنكن، في العاصمة الألمانية برلين، مؤكدًا أن «المزيد من الأسلحة والمساعدات الأخرى في طريقها إلى أوكرانيا».

وأضاف، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، أنه اتفق مع نظيره الأمريكي، على العمل بشكل وثيق؛ لضمان وصول الصادرات الغذائية الأوكرانية إلى المستهلكين في إفريقيا وآسيا، معربًا عن امتنانه لـ«بلينكن» وللولايات المتحدة على دعمهم الثابت.

ووافقت برلين، بشكل رسمي، على إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، التي طالما طالبت بها خلال الأشهر الماضية، وكانت الحكومة الألمانية ترفض القرار، الذي يتوقع أن ينتج العديد من التداعيات التي ستؤثر بشكل مباشر على البلاد سواء على في إطار سياستها الخارجية، أو الاقتصاد الذي يمر بمرحلة «حرجة»، على حد وصف مراقبين.

وجاء القرار الألماني مدفوعاً بالكثير من الضغوط التي واجتها الحكومة من جانب الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين، وأوكرانيا، حيث وافقت برلين نهاية أبريل الماضي على دعم كييف بعدد من الأسلحة الثقيلة في تحول واضح لسياسة المستشار الالماني أولاف شولتس الذي أكد مراراً أنه سيكتفي بإرسال أسلحة خفيفة.

وتخطط ألمانيا في الوقت الراهن لإرسال 50 دبابة من طراز غيبارد دبابة مضادة للطائرات، مزودة بسبطانتين عيار 35 ملم. ويمكن استخدامها ضد المقاتلات والطائرات المروحية حتى ارتفاع 3500 متر.

كما يمكن استخدامها، بحسب تقارير عسكرية ألمانية، ضد العربات المدرعة أيضا. لكنها لا تستطيع مقاومة ومجاراة الدبابات التقليدية، نظرا لصغر عيار مدفعها (35 ملم)، بيد أنها تستطيع قطع مسافة تصل إلى 550 كيلومترا وتجاوز الحواجز المائية دون الحاجة لمعدات إضافية.

ويلتقي وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الألمانية برلين في عطلة نهاية الأسبوع، لبحث استراتيجيتهم طويلة المدى بشأن روسيا، مع فنلندا والسويد المرشحتين للانضمام إلى الحلف.

وخلال الاجتماع الذي سيعقد على مدى يومين وتستضيفه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ويحضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيتم إطلاق المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو، ووثيقته الإرشادية للسنوات المقبلة.

Met @SecBlinken in Berlin. More weapons and other aid is on the way to Ukraine. We agreed to work closely together to ensure that Ukrainian food exports reach consumers in Africa and Asia. Grateful to Secretary Blinken and the U.S. for their leadership and unwavering support. pic.twitter.com/E3oru9jfIJ