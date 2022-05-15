استشهاد شقيق الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي مُتأثرا بجروحه

استشهد اليوم الأحد، الأسير الفلسطيني الجريح داوود الزبيدي من مخيم جنين، متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين برصاص جيش الاحتلال في المخيم، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الأحد.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت أمس عائلة المصاب داوود الزبيدي من مخيم جنين، بأنه محتجز لديها وهو بحالة صحية خطيرة.

وتم نقل داوود من مخيم جنين، إلى مستشفى داخل أراضي الـ48 لخطورة وضعه الصحي، إثر إصابته برصاصه في البطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين يوم الجمعة.

والشهيد داوود هو شقيق الأسير زكريا الزبيدي، ووالدته وشقيقه طه استشهدا خلال اجتياح قوات الاحتلال مخيم جنين في أبريل العام 2002.

ويوافق اليوم، الموافق الخامس عشر من مايو، الذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني، والتي كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة.

فعاليات النكبة في الأراضي الفلسطينية هذا العام ستنظم تحت شعار «كفى 74 عاماً من الظلم والكيل بمكيالين»، الذي يجسد الظلم المزدوج للشعب الفلسطيني الذي يشكّله الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه والمجتمع الدولي بعجزه عن تنفيذ قراراته.

وبدأ برنامج الفعاليات بقرار الرئيس محمود عباس، رفع علم دولة فلسطين فوق مقرات مؤسسات دولة فلسطين الحكومية الرسمية المدنية والأمنية وعلى المرافق العامة يوم 15/5/2022، إحياءً للذكرى الـ74 لنكبة شعبنا الفلسطيني.

وستكون الفعاليات مزيجا بين الفعاليات الجماهيرية والفعاليات الفنية والتراثية، وستنطلق مسيرة ومهرجان العودة غدا من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات إلى ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، وعلى الساعة 12:20 ستكون دقيقة صمت لـ74 ثانية تمثل سنوات النكبة.

كما ستنطلق صافرات الحداد والتكبيرات عبر المساجد والتلفزيون الرسمي والإذاعات المحلية، وستقرع أجراس الكنائس، بالإضافة إلى مهرجان مركزي سينظم في قطاع غزة يوم السادس عشر من مايو الجاري.