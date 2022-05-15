رئيس النواب يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات

هنأ رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة توليه مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي في برقية التهنئة" نحن على يقين من أنكم ستعملون جاهدين مع شقيقكم الرئيس عبدالفتاح السيسي - كما العهد بكم - على تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين بلدينا الشقيقين من أجل صالح شعبينا".

وأضاف: "باسمي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أقدم خالص التهنئة القلبية وأزكى الأمنيات الطيبة،على ثقة المجلس الأعلى للاتحاد، لتقلد هذا المنصب الرفيع، ولتكونوا خير خلف لخير سلف، وأننا في مصر نسعد لارتقاء بلدكم الشقيق أعلى مراتب التقدم والرخاء".

وأكد متانة التاريخ والعقيدة والمصير الواحد، مضيفا: "إننا في مصر لا ننسى مواقف بلدكم الشقيق المؤيدة والمؤازرة لها في أفراحها وأطراحها، والتي بدأها الراحل العظيم حكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على دربه ونهجه في حب مصر والوفاء لها أبناؤه الكرام، داعيا له بالتوفيق والسداد".

كما بعث الدكتور حنفي جبالي، برقية تهنئة إلى صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب فيها عن خالص تهنئته بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقال في البرقية" أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية ولشعب الإمارات الشقيق على انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد "بالإجماع" للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا له التوفيق والسداد واستكمال مسيرة التطوير والازدهار لدولة الإمارات الشقيقة، داعيا الله عز وجل أن يعينه على تحقيق جميع تطلعات شعب الإمارات الشقيق".