خوف وغضب في باكستان بعد تفجير مدرسة للفتيات على الحدود مع أفغانستان

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فجر مسلحون مشتبه بهم، مدرسة للفتيات في شمال غرب باكستان، مما أثار مخاوف جديدة بشأن سلامة الطالبات، اللاتي يستهدف المتشددون تعليمهن منذ أعوام.

وقال المسئول بالشرطة المحلية أمجد سهيل، إن مبنى المدرسة الخاصة تضرر جزئيا عندما انفجرت القنبلة مساء أمس الأربعاء في منطقة وزيرستان الشمالية بالقرب من الحدود الأفغانية.

ولم يسفر الانفجار عن وقوع قتلى أو مصابين.

ويشار إلى أن منطقة وزيرستان الشمالية الحبلية طالما كانت معقلا للمسلحين الإسلاميين الذيت لهم صلة بتنظيم القاعدة وشبكة حقاني التابعة له. وكان الجيش الباكستاني قد أجبر شبكة حقاني على الخروج من الأراضي الباكستانية من خلال سلسلة من الهجمات بدأت عام 2014.

ويشار إلى أن حركة طالبان باكستان، التي تتبع نهجا متشددا مثل حركة طالبان أفغانستان، قامت بتفجير مدارس فتيات في السابق.