هل يقترب مدافع الوداد السابق من الانتقال للأهلي؟

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن اقتراب المدافع المغربي يحيى عطية الله لاعب الوداد البيضاوي السابق، من الرحيل عن فريقه الحالي سوتشي الروسي مع نهاية الموسم الكروي الجاري.

ووفقًا لصحيفة «هسبريس» المغربية، فإن عطية الله يحظى باهتمام أندية روسية وآخرى عربية؛ للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع اقتراب هبوط فريقه لدوري القسم الثاني.

وأضافت الصحيفة المغربية أن عطية الله سيغادر الدوري الروسي حال هبوط سوتشي للقسم الثاني، مشيرة أن اللاعب سيحسم مستقبله الصيف القادم.

وكان فريق الأهلي قد دخل في مفاوضات مع عطية الله في شهر يناير الماضي وذلك من أجل الحصول على خدماته، قبل أن ينتقل اللاعب المغربي إلى الدوري الروسي.

كما قال منير الجعواني المدير الفني السابق لنهضة بركان المغربي في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: «أملك معلومات مؤكدة حول اقتراب من الانضمام للأهلي في الموسم المقبل».

ولعب يحيى عطية الله 8 مباريات مع سوتشي سجل خلالهم هدفا واحدًا، وغاب اللاعب عن بعض المباريات بداعي الإصابة.