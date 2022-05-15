انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الصومال

انتهت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الصومال، اليوم الأحد، وسط حضور قوي من مراقبين وممثلين من المجتمع المدني والدولي لمراقبة السباق الرئاسي في البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أنه في في الجولة الأولى من الانتخابات صوّت 328 نائبا من أصل 329 من إجمالي عدد نواب بمجلسي الشعب والشيوخ، حيث يتنافس في الانتخابات الرئاسية، التي تجري في العاصمة مقديشو، في الجولة الأولى 36 مرشحا، بعد استقالة خمس مرشحين قبيل انطلاق التصويت اليوم.

وأعلن رئيس مجلس الشعب للبرلمان الصومالي الفيدرالي السيد شيخ آدم محمد نور مدوبي، أن المرشحين الأربعة الحاصلين على أكثر الأصوات في الجولة الأولى سيخوضون الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، موضحا أن المرشحين هم سعيد عبدالله دني رئيس ولاية بونتلاند، حصل على 65 صوتا، ومحمد عبدالله فرماجو الرئيس المنتهية ولايته وحصل على 59 صوتا، وحسن شيخ محمود الرئيس الصومالي السابق، وحصل على 52 صوتا، وحسن على خيري رئيس الوزراء السابق، حصل على 47 صوتا

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