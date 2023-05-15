العراق يطرح 13 فرصة جديدة للاستثمار في النفط والغاز أمام الشركات العالمية

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، عن طرح ملحق جولة التراخيص الخامسة أمام الشركات العالمية لاستثمار وتطوير 13 حقلا وموقعا استكشافية في مجالي النفط والغاز، في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال عبدالغني في بيان صحفي اليوم، إن وزارة النفط العراقية "تعلن عن دعوة الشركات العالمية المتخصصة بنشاطات الاستكشاف والتطوير والإنتاج الراغبة بالمشاركة في التنافس على الفرص الاستثمارية، ضمن ملحق جولة التراخيص الخامسة التي تضم 13 حقلاً و موقعاً استكشافياً موزعة على المحافظات الشمالية والوسطى الجنوبية".

وأضاف أن " ملحق جولة التراخيص الخامسة يأتي مكملا، مع ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة عام 2018 بخصوص جولة التراخيص الخامسة، وما أعقبها في شهر فبراير من هذا العام 2023 من إبرام العقود، مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة، لتطوير عدد من الحقول والمواقع الاستكشافية الحدودية في المحافظات".

وقال إن "الوزارة تهدف من هذه الجولة إلى تعزيز الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي و تشجيع الاستثمار في القطاع النفطي بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بتطوير الحقول والمواقع النفطية والغازية من خلال دعوتها للمشاركة في عملية التنافس في الجولة الجديدة المكملة والملحقة بجولة التراخيص الخامسة".

وأوضح وزير النفط أن المواقع الـ13 تضم حقولا نفطية وغازية منها أربع رقع أو مواقع استكشافية من التي لم تُحال في الجولة الخامسة عام 2018، إضافة الى تسعة حقول ومواقع جديدة، تمت إضافتها إلى ملحق هذه الجولة".

وأشار عبد الغني، إلى أن هذه المواقع موزعة على محافظات البصرة وميسان وواسط وبغداد وصلاح الدين ونينوى، بهدف زيادة الاحتياطي النفطي والغازي، وإدامة وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام، والغاز الحر، ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويله الى ثروة وطاقة منتجة ومفيدة تغطي الحاجة المحلية.

وأوضح أن الحكومة العراقية تعمل على تلبية احتياجات "محطات الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيماويات والأسمدة وتصدير الفائض منه الى الأسواق العالمية، لتحقيق الإيرادات المالية التي ترفد خزينة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، فضلا عن النهوض بالواقع الاقتصادي لمحافظاتنا في الشمال والوسط والجنوب.