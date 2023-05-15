المفوضية الأوروبية تكشف عن توقعات أكثر إيجابية لاقتصاد عام 2023

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، عن توقعات أكثر إيجابية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي في عام 2023، مع التوقع بأن تصل نسبة النمو إلى 1.1% في منطقة اليورو، و1% في التكتل المكون من 27 دولة.



وجاء في بيان للمفوضية، أن "البداية الأفضل من المتوقعة" بالنسبة للاقتصاد هذا العام، تأتي بعد تراجع أسعار الطاقة، وتحسن ظروف الإمداد، ودعم معدلات العمالة المرتفعة.



وتوقعت المفوضية من قبل، وتحديدا في فبراير، تحقيق نمو بنسبة 0.9% في منطقة اليورو، ونمو بنسبة 0.8% في الاتحاد الأوروبي ككل، إلا أن المفوضية مازالت تحذر من وجود تحديات كبيرة.



وقامت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بتعديل توقعات التضخم لتصل إلى 5.8% في منطقة اليورو، لترتفع من 5.6% في التوقعات السابقة. كما ظلت شروط الاقتراض صارمة، حيث تم رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.



وفي ظل ظروف التضخم الحالية، أشارت المفوضية إلى إمكانية خفض مستويات الدين العام في الاتحاد الأوروبي على المدى القصير.