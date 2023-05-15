أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 199 ألفا و460 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب في 24 فبراير من العام الماضي، إلى نحو 199 ألفا و 460 جنديا، من بينهم 580 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الأحد فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الإثنين.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 3759 دبابة و7336 مركبة قتالية مدرعة و3137 من أنظمة المدفعية و562 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و316 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 308 طائرات، و 294 مروحية، و 2720 طائرة مسيرة، و 973 صاروخ كروز، و 18 سفينة حربية، و6 آلاف و 34 من المركبات وخزانات الوقود، و407 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.