قتيلان جراء تحطم طائرة في قاعدة جوية شمالي ألمانيا

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لقي شخصان حتفهما في تحطم طائرة مدنية من طراز "ليرجيت" في قاعدة هون الجوية في شلزفيج-هولشتاين بشمال ألمانيا اليوم الإثنين، حسبما أكد متحدث باسم شركة إيرباص.

وأضاف المتحدث أن الطائرة المملوكة لشركة "جي إف دي" التابعة لشركة إيرباص تحطمت على الأرض داخل القاعدة الجوية أثناء إقلاعها في الساعة 1245 مساء بالتوقيت المحلي (1145 بتوقيت جرينتش).

وكان من المقرر أن تقلع الطائرة طراز "ليرجيت" ذات المحركين في مهمة تدريبية مع المراقبين الجويين بسلاح الجو الألماني في شمال البلاد.

وسافر خبراء من المكتب الاتحادي للتحقيق في حوادث الطائرات (وهي وكالة اتحادية ألمانية مسؤولة عن التحقيق في الحوادث الجوية) على الفور من براونشفايج، حيث سيبدأون تحقيقاتهم اليوم.

وأعربت إيرباص عن خالص تعازيها للأسر المتضررة من هذا الحادث المأساوي.

وأعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن أسفه قائلا: "قلوبنا مع أقارب وأصدقاء الضحيتين، وإن تعاطفنا العميق معهم في هذه الساعات العصيبة، وأفيدكم بأنه يجري حاليا التحقيق لمعرفة سبب الحادث المروع الذي أدى لوفاة الشخصين".