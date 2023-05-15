القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالخليفة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بأسلوب "السحب، والخطف" بمنطقة الخليفة.

وضبط المتهمين الـ 4 "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حال إستقلالهم "تروسيكل- بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم ومحمل عليه دراجة نارية "إسكوتر-بدون مفاتيح أو ثمة تراخيص" وكذا هاتف محمول "مجهولين المصدر".

وبمناقشة المتهمين عن مصدر المضبوطات إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بأسلوب "السحب، والخطف " واقروا بارتكاب واقعتى سرقة أخرتين بذات الأسلوب.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط دراجتان مستولى عليهما لدى عميلهم "سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية".

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية والهاتف المحمول وإتهموهم بالسرقة.