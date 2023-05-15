لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم تعلن أسماء الفائزين في الدورة الـ49

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته 49 للسينما المصرية، برئاسة السيناريست والمخرج إبراهيم الموجي، وعضوية كل من الدكتورة أمل الجمل، والمخرج عادل الأعصر، والأستاذ هشام سليمان، والناقدة الفنية ماجدة موريس، والمخرج محمد ياسين، والدكتور وليد سيف عن جوائز الدورة الـ 49، والتي تنافس عليها 5 أفلام والتي عرضت في دور العرض المصرية لعام 2022.

وجاءت تلك الأفلام على النحو التالي: "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و"ليلة قمر14" للمخرج هادي الباجوري، و"العنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال، و"كيرة والجن" للمخرج مروان حامد.

كما تم إعلان الجوائز على النحو التالي:

حصل المصور شريف مختار على جائزة أحسن تصميم أفيش عن فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل"، وحصل المونتير"أحمد حافظ" على جائزة أحسن مونتاج عن فيلم "ليلة قمر 14"، وحصل الممثل خالد أنور على جائزة أحسن ممثل دور ثاني عن نفس الفيلم، بينما حصل فيلم "من أجل زيكو" على جائزتي أحسن ممثلة دور أول للفنانة منة شلبي.

فيما حصل كريم محمود عبد العزيز على جائزة التمثيل دور أول رجال، فيما منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للفنان "ماجد الكدواني" عن دوره في فيلم "الجريمة".

كما حصل المهندس "أحمد أبو السعد" على جائزة أحسن مكساج صوت عن فيلمى "العنكبوت" و"كيرة والجن"، وتمكن فيلم "كيرة والجن" من الحصول على عدد آخر من الجوائز، ومنها جائزة الامتياز في التمثيل الفنان كريم عبد العزيز، بالإجماع من لجنة التحكيم، وأحسن مؤثرات بصرية للمخرج تامر مرتضي، ومصممة الملابس ناهد نصر الله على جائزة أحسن ملابس، ومهندس الديكور باسل حسام على جائزة أحسن ديكور.

فيما حصد "هشام نزيه" جائزة أحسن موسيقى تصويرية، أما جائزة أحسن تصوير فحصل عليها مدير التصوير"أحمد المرسى"، جائزة أحسن مخرج لـ"مروان حامد"، بينما حصلت الفنانة "رزان جمال" على جائزة أحسن ممثلة دور ثانى، وحصل أيضا علي جائزة أحسن فيلم عن عام 2022.

كما قررت لجنة التحكيم حجب جائزة أحسن سيناريو والمكياج لهذا العام من قبل أعضاء لجنة التحكيم والتي سيكون لها بيان توضيحي خاص بأسباب الحجب في حفل الختام، وعلى الجانب الآخر حصل فيلم "كيرة والجن" علي جائزة الجمهور من خلال الاستفتاء اليومي الذي يتم خلال أيام المهرجان.

وعلى الجانب الآخر أعلنت إدارة المهرجان عن الأفلام العربية الثلاثة التي حصلت على أعلى تصويت في الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين، وأعضاء الجمعية من بين 14 فيلما عرضت بدور العرض المصرية خلال عام 2022، وهي الفيلم الأردني "بنات عبد الرحمن" للمخرج زيد أبو حمدان، ومن لبنان حصل كل من فيلم "دفاتر مايا" للمخرجة جوانا حاجي توما، والمخرج خليل جريج، وفيلم "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر.

وأوضح مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس المهرجان، أن هذه الدورة استثنائية لأن هذا العام يمر 50 عامًا على تأسيس المهرجان، والذي وضع قواعده ولائحته وتفاصيله بالتعاون مع الناقد الراحل سمير فريد، والناقد سامى السلاموني.

وأكد أنه احتفال سنوي بالسينما المصرية، ويشهد له السينمائيين من الفنانين والإعلام والصحافة بنزاهة جوائزه، حتى نال احترام الجميع على مدار سنواته الـ 49، مؤكدًا شعار "نحو سينما مصرية.. مصرية"، والذي بمضمونه يكون قاعدة اختيار الأفلام وبمضمون هذا الشعار يكون منح الجوائز التي ترقى إلى مستوى السينما المصرية موضوعًا وفنًا.

جدير بالذكر، أن مهرجان جمعية الفيلم ‎يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما.

كما يستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، ويقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة.

ولم يتوقف المهرجان منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.