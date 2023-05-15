وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر 52 عاما إثر أزمة قلبية

توفي الفنان السعودي، فهد الحيان، عن عمر ناهز 52 عاماً، إثر تعرضه لسكتة قلبية، اليوم الاثنين، وسوف يصلى عليه غدا الثلاثاء بعد صلاة العصر.



واشتهر في السعودية بالأدوار الكوميدية في المسلسلات الدرامية، حيث يعد الممثل فهد الحيان من أبرز منتجي الأعمال السعودية الفنية بجانب كونه رمزا من رموز الكوميديا في الدراما السعودية.



ولد الفنان فهد بن محمد بن ناصر الحيان في 22 مارس 1971، وهو متزوج وله ثلاثة أولاد، ومنذ صغره كان من محبي التمثيل، خاصة أنه كان يشارك دائمًا في المسرح المدرسي، وكان محبوبًا من قبل الجمهور ولاقى شعبية كبيرة بين عائلته وأصدقائه، ومنذ ذلك الحين كانت بدايته في التمثيل الخليجي، وقد حقق المزيد من النجاحات المتتالية، ليصبح أشهر نجوم الدراما والكوميديا، وتنوّع في الأدوار التي لعبها، لذا لم يتبنَّ أي لون من التمثيل.



ثم توجه الفنان فهد إلى الإنتاج خلال عام 2006، في الوقت الذي شعر فيه أنه مؤهل للإنتاج، حيث إنه أقدم على إنتاج مسلسل خليجي كامل، وأنتج مسلسل "غشمشم"، عمل فيه بدور مميز وهو دور البطولة، الذي جسده على مدار ستة أجزاء، شاركته الفنانة هيا الشعبي البطولة في خمسة أجزاء.



يذكر أن الفنان أعلن اعتزاله في عام 2014، وهو الخبر الذي شكل صدمة كبيرة للجمهور، قبل أن يعود الفنان مرة أخرى ويعدل عن قراره.