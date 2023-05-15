ضبط 4 مخابز لتصرفهم في 58 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة، استمرارا للحملات التي تقوم بها المديرية، لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة.

للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة التي جاءت بإشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، لمراقبة المخابز البلدية بناحية شبراخيت عن ضبط 4 مخابز بلدية لتصرفهم في 58 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط 8 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، مخبز بلدي توقف عن العمل والإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهري، تحرير 17 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.