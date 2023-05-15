سبورتنج براجا يعزز حظوظه الأوروبية بخماسية في سانتا كلارا بالدوري البرتغالي

عزز فريق سبورتنج براجا حظوظه في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عقب فوزه المثير 5 / 3 على ضيفه سانتا كلارا، مساء الأحد، في المرحلة الـ32 لبطولة الدوري البرتغالي، التي شهدت فوز فيتوريا جيماريش 1 / صفر على مضيفه ريو آفي.

وارتفع رصيد سبورتنج براجا، الذي حقق فوزه السادس خلال مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، إلى 74 نقطة في المركز الثالث، المؤهل للأدوار التمهيدية بدوري الأبطال في الموسم القادم، متفوفا بفارق 4 نقاط على سبورتنج لشبونة، صاحب المركز الرابع، قبل خوض الفريقين آخر مرحلتين في المسابقة المحلية خلال الموسم الحالي.

في المقابل، توقف رصيد سانتا كلارا عند 19 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، بفارق 4 نقاط خلف ماريتيمو، صاحب المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، المؤهل لملحق الصعود والهبوط في البطولة.

وبادر ريكاردو هورتا بالتسجيل لمصلحة براجا مبكرا في الدقيقة العاشرة، لكن ماتيوس بابي سرعان ما تعادل لسانتا كلارا في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

وأعاد سيكو نياكاتي التقدم لبراجا مجددا، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 35، ثم أضاف زميله أبريل رويز الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز بابي الهدف الثاني لسانتا كلارا في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز زميله كينيدي بواتينج هدف التعادل في الدقيقة 85.

ولم يهنأ الضيوف بالتعادل كثيرا، بعدما أحرز بروما الهدف الرابع لبراجا في الدقيقة 87، ثم قضى بيزي نهائيا على آمال سانتا كلارا في التعادل، بإحرازه الهدف الخامس للفريق المضيف في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع.

وأنعش فيتوريا جيماريش آماله في المشاركة بالمسابقات القارية الموسم المقبل، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه ريو آفي في وقت سابق اليوم.

ويدين فيتوريا جيماريش بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه الشاب توماس هانديل، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 55.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد فيتوريا جيماريش، الذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الثالث على التوالي، إلى 50 نقطة، ليتقدم مؤقتا للمركز الخامس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

في المقابل، توقف رصيد ريو آفي، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.