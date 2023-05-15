استطلاع: استمرار خلو الكثير من المكاتب بالشركات الألمانية بسبب العمل من المنزل

كشفت نتائج استطلاع نُشِرَت في ألمانيا اليوم الاثنين، عن استمرار خلو الكثير من المكاتب في الشركات الألمانية من موظفيها بسبب العمل المنزلي وذلك رغم انتهاء جائحة كورونا.

وأشارت تقديرات معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية إلى أن نسبة المكاتب الشاغرة في يوم متوسط بلغت 12.3% لأن موظفي هذه المكاتب يعملون من المنزل. وتعادل هذه النسبة نحو ثلاثة أمثال النسبة التي تم تسجيلها في عام 2019 قبل بدء جائحة كورونا.

ووفقا للمعهد، فإن المكاتب الخاوية موجودة بشكل خاص في مجالات منها تقنية المعلومات والدعاية وأبحاث السوق بالإضافة إلى استشارات الشركات.

وكانت أبحاث سابقة لإيفو أفادت بارتفاع معدل العمل المنزلي في هذه القطاعات الاقتصادية.

وذكر المعهد أن بعض الشركات قللت من مساحاتها لهذا السبب، وقال زيمون كراوزه الموظف في إيفو إن "هذا الأمر يمكن أن تكون له تداعيات بالنسبة لسوق العقارات الذي يواجه ضغوطا بالفعل بسبب ارتفاع الفوائد وتكاليف البناء".

وأضاف أن تراجع استخدام المكاتب أثر بقوة على نحو خاص على قلب المدن وهي الأماكن التي يوجد فيها الكثير من المكاتب بشكل أعلى من المتوسط.

وتعد الاستطلاعات الاقتصادية الشهرية التي يجريها معهد إيفو بين عدة آلاف من الشركات في ألمانيا هي مصدر هذه المعلومات.