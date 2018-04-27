قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الاثنين، يشهد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة بحوالي درجتين مئويتين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على محافظات القاهرة الكبرى تصل إلى 32 درجة مئوية، موضحة أن الارتفاعات مستمرة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وذكرت أنّ غدا سيشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 و35 درجة مئوية؛ تأثرا بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، تكون مرتفعة في درجات حرارتها بشكل كبير.

ولفتت إلى تأثّر البلاد أيضا بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترة النهار، فتكون الأجواء حارة على محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، دافئة على السواحل الشمالية والمحافظات المُطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وأفادت بأن فترات الليل تشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، تكون بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، موضحة أن الأجواء تكون لطيفة في بداية ساعات الليل، ثم تميل للبرودة في أعقاب ذلك.