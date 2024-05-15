مناقشة أسباب التطرف وسبل مواجهته في لقاءات توعوية بثقافة الغربية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، ضمن برنامج الوزارة لرفع الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة، شهدت مواقع فرع ثقافة الغربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية في هذا السياق.

نظم قصر ثقافة غزل المحلة محاضرة بعنوان "أسباب التطرف والإرهاب"، حاضر فيها الشيخ عبد الرحمن البقري، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، حول مفهوم الإرهاب، مؤكدًا أنه يشمل استخدام العنف لأغراض سياسية أو دينية أو اجتماعية، مما يشكل تهديدًا للأمن والسلم العام في المجتمع.

وأشار إلى أن أسباب انتشار العنف والتطرف تعود إلى الأفكار المغلوطة وضعف مستوى التعليم، محثًا على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات المجتمع لمواجهة هذا الفكر وتعزيز ثقافة التسامح والحوار.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، نظم بيت ثقافة الفريق الشاذلي لقاء بعنوان "التداعيات السلبية جراء التسرب من التعليم"، حيث تناول محمد سلام، معلم بالتربية والتعليم، أسباب التسرب والآثار السلبية لتلك الظاهرة مثل انتشار عمالة الأطفال والإدمان.

واختتم حديثه بالتعريف بجهود الدولة المصرية لإعلان مصر خالية من الأمية عام 2030، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي قصر ثقافة الطفل بطنطا، نُظّم لقاء توعوي بعنوان "الطرق العلمية الحديثة لتربية الأطفال"، حيث تناولت الباحثة هدير محمد، ماجستير الصحة النفسية بكلية التربية، الأساليب السليمة في تربية الأطفال، مقدمة نصائح حول إظهار الحب وتخصيص الوقت للترفيه وقراءة القصص المناسبة للمرحلة العمرية، اكتشاف المواهب وتنمية المهارات، وأخيرا تقديم الدعم النفسي، والتشجيع على التفوق العلمي.

واستمرارًا للأنشطة الموجهة للأطفال، نُظّمت ورشة لتعليم أساسيات تصميم العمل الفني بمكتبة كفر حجازي، بالإضافة إلى ورش الحكي التي نظمتها كل من مكتبة سمنود وبيت ثقافة القرشية ومكتبة أبو الغر، لتسليط الضوء على أهمية القراءة ومعالم السياحة في مصر.