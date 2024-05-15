محافظ أسوان يبحث مع وفد مبادرة ابدأ تعظيم الاستفادة من المبادرة للنهوض بالصناعة المصرية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"؛ لبحث سبل التعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية، ودعم المشروعات الصناعية بجميع أنواعها، معرباً عن ترحيبه بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار بهدف دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصناعية، فضلاً عن دعم صغار المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم في إطار حرص الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام صغار المستثمرين.

وخلال اللقاء أطلع "عطية"، الوفد على الخريطة الصناعية والاستثمارية والاقتصادية التي تمتلكها عاصمة الاقتصاد الإفريقي، فضلاً عن المناطق والتجمعات الصناعية التي تتميز بها أسوان مثل المنطقة الصناعية بالعلاقي، وأيضاً المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة، وكذا إقامة أكبر منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان، وهو الذى يتوازي مع المزايا النسبية العديدة التي تتميز بها المحافظة من حيث موقعها الجغرافي، والبنية التحتية والمطارات والموانئ مما يؤهلها لربطها بالأسواق الأفريقية.

فيما استعرض مسئولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس.



