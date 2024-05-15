قال القيادي في حركة حماس، محمود المرداوي، إن «من سيحكم قطاع غزة»؛ قضية تقررها إرادة الشعب الفلسطيني وحده، مشددا أنه ليس من حق الاحتلال أو دباباته أو التدخلات الدولية أن تقرر بدلا من الفلسطينيين.

ولفت خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الثلاثاء، إلى انتخاب حركة حماس في آخر انتخابات، مؤكدا أن حماس مستعدة للخضوع لإرادة الشعب في هذا الشأن.

وأوضح أن مصر و قطر بذلتا جهودًا مشكورة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى، «لكن الاحتلال مزقه، و حاول التنمر السياسي على مصر باتهامها بغلق معبر رفح، وكأن مصر مستعدة للتعاون مع الاحتلال المسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح».

وشدد أن موقف حماس واضح بالموافقة على المقترح المصري القطري المتوافق عليه، والذي يقضي بتبادل الأسرى والمحتجزين، نظير انسحاب الاحتلال من قطاع غزة ووقف إطلاق النار، قائلا: «الاحتلال يستخدم الضغط العسكري لإجبار الشعب الفلسطيني على الانحناء، هذا لن يكون، نحن نقاتل من أجل وطن وحرية، فالاحتلال على مدار تاريخه لم يقدم لنا أي شيء».

وأكد أن الحركة ترفض الدخول في مفاوضات تحت وطأة نيران الاحتلال ومحاولة فرض حقائق سياسية احتلالية من خلال سيطرته على معبر رفح، مضيفا أن حماس مستعدة للعودة إلى نقطة الانطلاق إذا ما عاد الاحتلال إلى ما تم الاتفاق عليه قبل اجتياح رفح.