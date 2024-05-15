الجيش السوداني يقول إنه تصدى لهجوم قوات الدعم السريع على الفاشر بشمال دارفور وكبدها خسائر فادحة

قال الجيش السوداني الأربعاء إنه كبّد قوات الدعم السريع "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد" خلال تصديه لهجومها على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

واتهم الجيش في بيان قوات الدعم السريع بأنها "حاولت ترويع المواطنين الآمنين بقصف معسكرات النازحين وتدمير البنية التحتية" في الفاشر.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت حركة جيش تحرير السودان إن الجيش والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة الشعبية تخوض معارك "ضارية" مع قوات الدعم السريع في الفاشر.

وتفرض قوات الدعم السريع حصارا محكما على مدينة الفاشر في مسعى للسيطرة عليها بعد أن أحكمت قبضتها على أربع من أصل خمس ولايات في إقليم دارفور، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من اجتياح المدينة التي تؤوي ملايين النازحين الذين فروا من مدن الإقليم المضطرب جراء الصراع المستمر منذ أكثر من عام.