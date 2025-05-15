وزير الدفاع الأمريكي: سنحقق السلام عبر القوة تحت قيادة ترامب

أكد بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط سيتم عبر القوة وتحت قيادة ترامب.

ولفت هيغسيث إلى أن "وزارة الدفاع الأمريكية تعمل لتنفيذ شعار السلام من خلال القوة، وأن أمريكا ستكون أقوى من ذي قبل تحت قيادة الرئيس ترامب".

وقال وزير الدفاع الأمريكي إننا "نستعد للحرب لتحقيق السلام والأمن للشعب الأمريكي"، وقد "حصلت وزارة الدفاع على موازنة تاريخية للعام المقبل مقدراها ترليون دولار".

وشدد هيغسيث، على أن القوة العسكرية والقيادة الحازمة ضرورية لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرا أن السلام لن يتحقق إلا من خلال فرض القوة على الأطراف المتنازعة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن "ترامب يعمل من أجل مقاتلينا في كل مكان، وأن أعدادا متزايدة تنضم للقوات المسلحة الأمريكية".