ترامب: لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون اجتماعي بالرئيس بوتين شخصيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن ترامب قوله للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لن يحدث شيء حتى نلتقي أنا وبوتين.. ومن الواضح أنه كان سيذهب (إلى تركيا)، فقد ظن أنني سأكون هناك. لكن إذا لم أكن هناك، فلن يذهب".

وأضاف ترامب، أن الصراع الأوكراني يجب أن يحل في أقرب وقت ممكن.. وقال: "الكثيرون يموتون".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح ترامب، بأنه مستعد للانضمام إلى المحادثات في إسطنبول، بشأن الصراع في أوكرانيا، يوم الجمعة، إذا لزم الأمر.

وقال ترامب، خلال اجتماع مع قادة الأعمال في الدوحة: "إذا حدث شيء ما، فسوف أذهب يوم الجمعة، إذا كان ذلك مناسبا".

ووصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى مدينة اسطنبول التركية، لإجراء محادثات مع وفد كييف وذلك للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".

وأعلن ديوان الرئاسة التركية، أن جدول أعمال الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يتضمن أي لقاءات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، اللذين قد يجريان مفاوضات اليوم في اسطنبول.

ووصل ترامب إلى أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية، اليوم، في إطار جولة خليجية زار خلالها المملكة العربية السعودية ودولة قطر.