يدخل فريق ليفربول مباراة قوية أمام أستون فيلا، في إطار مواجهات الجولة الـ 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام تشيلسي بنتيجة 1-1.

ووفقا لموقع " standard" الإنجليزي فإن النجم الدولي المصري محمد صلاح، سيكون متاحا فقط كبديل، ولذلك فإن خيارات سلوت الأكثر ترجيحاً على الجانب الأيمن هي فريمبونج أو سوبوسلاي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع كما أفادت به التقارير الصحفية الإنجليزية على الشكل التالي:ـ

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جونز - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوش كيركيز.

خط الوسط: رايان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: جيريمي فريمبونج - كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك.