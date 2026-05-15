حسام حسن: لاعبو المنتخب كانوا يعتقدون أننا سنعتدي عليهم

كشف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، عن علاقته مع اللاعبين خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في المغرب، والتي شهدت حصول المنتخب على المركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح في المباراة الأخيرة:

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «كنا أول منتخب يتأهل إلى الدور التالي، ولعبنا مباراة أنجولا تحصيل حاصل، هل ما تم بالصدفة؟ وإذا حققه مدرب آخر هل كان سيكون عاديًا؟».

وأضاف: «الفرق الأربعة التي وصلت إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية كانت بقيادة وطنية، تلك الظاهرة لم يتحدث عنها أحد».

وأوضح: «بالمقارنة بالفرق الأخرى المتواجدة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، كنا بحاجة إلى الحصول على خبرات واحتكاكات مع الفرق الأوروبية مثل المنتخبات الأخرى، نحن دخلنا في سباق بصناعة محلية 100 %».

وكشف: «الفريق الأساسي بالكامل الذي عملنا معه وقت كأس الأمم الإفريقية كان لديه مشاكل، بداية من الشناوي حتى مصطفى محمد، أتعاطف مع الشناوي بسبب الضغط الجماهيري الذي يتعرض له، ونحاول منحه حلول وثقة في الملعب».

وتابع: «صلاح قائد الفريق وهناك احترام متبادل، وكافة اللاعبين الكبار مثل الشناوي وهاني ورامي ربيعة، وهؤلاء اللاعبين مع الوقت شعروا أن مصلحتنا واحدة خاصة بعدما شاهدوا الأفكار الفنية التي نعمل عليها».

وأتم: «اللاعبون يعتقدون أننا سنعتدي عليهم، ولكننا نمنحهم النصائح، مخرج البرنامج بعدما شاهدنا قال ما أنتم طيبين مش زي ما بيتقال عنكم».