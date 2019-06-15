هبوط طائرة بريطانية بسلام في مطار اسطنبول عقب تعرضها لعطل فني

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هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية اضطراريًا اليوم السبت، في مطار اسطنبول وذلك عقب تعرضها لعطل فني في إحدى محركاتها، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء دوجان التركية.

وقد تمت عملية هبوط الطائرة بسلام دون أن يصب أحد.

وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينج 787 دريملاينر، متجهة من مدينة تشيناي الواقعة جنوبي الهند إلى العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت وكالة أنباء دوجان عن سلطات المطار وركاب قولهم إن الطائرة، التي تحمل على متنها 211 راكبا، تعرضت في منتصف الرحلة لعطل فني بالمحرك الأيمن وذلك بسبب حدوث تسرب للوقود.

وقال كارثيك فيلوشامي، أحد ركاب الطائرة، في تصريحات للصحفيين بالمطار إن هذا العطل الفني حدث بعد حوالي ثلاث ساعات من بداية الرحلة.

ونقل عن فيلوشامي قوله: " لقد هبطنا هنا بسلام، وسيرسلون لنا طائرة جديدة إلى اسطنبول".

وكان قائد الطائرة قد طلب الإذن بالهبوط في إسطنبول، حيث هبطت الطائرة في الساعة 12:30 مساءً بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش). وذكرت وكالة أنباء دوجان إنه تم اكتشاف تسرب الوقود بعد فحص الطائرة.

وجرى إبلاغ الركاب بأنه من المتوقع أن تقلع رحلتهم الجديدة في المساء، لكن لم يتم تحديد وقت الإقلاع.