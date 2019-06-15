القبض على 5 متهمين بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 5 أشخاص نشروا أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، والترويج لبيع سماعات لتسهيل الغش.

وضبط أجهزة الأمن، متهم أثناء تواجده في منطقة المعادي لإدارته 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يستغلها في نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وبحوزته "2 سماعه صغيرة الحجم، 10 بطارية صغيرة الحجم، مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه مصري، هاتفين محمول.

كما ألقت قوات الأمن، القبض على شخص بمركز شرطة أبوكبير بالشرقية، لإنشائه مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

كما جرى ضبط 4 أشخاص آخرين بالشرقية والجيزة وأسيوط والبحيرة لإنشائهم مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، وطلبهم مبالغ مالية نظير إرسالها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.