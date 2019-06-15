﻿«الدليل» في نادي سينما ذوي القدرات الخاصة

يعرض مركز طلعت حرب الثقافى «بالسيدة نفيسة» فى الثانية عشرة من ظهر اليوم، فيلمى «زبرجد» إخراج هدى فرح و«الدليل» إخراج نسرين عز الدين، وذلك فى إطار برنامج نادى سينما ذوى القدارت الخاصة، والذى يقام بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية مع المركز القومى للسينما.



وتقام ندوة عقب العروض تعلق فيها الناقدة شاهندة محمد، عن الأعمال المعروضة والرسالة التى تتضمنها، ويلى ذلك ورشة «رسوم متحركة» للفنانات حنان حسنى، وإنجى محمود، وخلود سليمان، وريهام مصطفى، وأميرة مصطفى، وتقام الورشة تحت إشراف أسامة أبو زيد، ود. لمياء رجائى.