الإمارات تسجل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة

أعلنت وزارة الصحية الإماراتية، اليوم الاثنبن، عن تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 42636 حالة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإمارتية «وام»، أضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن الدولة سجلت حالتين وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى291 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 28129 حالة حتى الآن، منهم 667 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 7.69 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 428 ألف حالة.